TRE FONTANE al via lo sport tra la gente . Ospite Andrea Gricoli giocatore campobellese di basket

Nell’ambito della manifestazione “Lo sport tra la gente” promossa dall’Amministrazione comunale, questa sera, a partire dalle ore 19.30, all’interno dell’area parcheggio di via Trapani, all’ingresso di Tre Fontane, sarà di scena il basket con un torneo di 3 contro 3.

Al torneo, organizzato dal Basket Sicilia Campobello, parteciperanno atleti di Campobello, Mazara, Castelvetrano e Salemi. Tra questi ci sarà anche il giovane campobellese Andrea Grigoli (classe 2004) che attualmente gioca in serie C a Torino, dopo aver fatto parte dei settori giovanili della Pallacanestro Trapani (A/2) e della Fortitudo Bologna (A/1).

