TRE FONTANE: 1ᵃ EDIZIONE DI “LO SPORT TRA LA GENTE”, DAL 20 AL 25 LUGLIO

1ᵃ EDIZIONE DI “LO SPORT TRA LA GENTE”, DAL 20 AL 25 LUGLIO, A TRE FONTANE

L’Amministrazione comunale promuove una 6 giorni interamente dedicata alle discipline sportive, con esibizioni e gare all’insegna della sana competizione e della socializzazione Sei giorni interamente dedicati allo sport, con esibizioni e gare di basket, beach volley, calcio e taekwondo. A partire da questo pomeriggio (martedì 20 luglio) e sino a domenica 25 luglio, nella frazione balneare di Tre Fontane, si terrà la prima edizione della manifestazione “Lo sport tra la gente”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle diverse discipline sportive, offrendo loro la possibilità di sperimentarle. Coordinata dell’assessore comunale Lillo Dilluvio, la manifestazione vedrà protagoniste diverse associazioni sportive provenienti da Campobello, Castelvetrano e Mazara del Vallo, che si alterneranno in piazza Favoroso e sulla spiaggia antistante la Torre saracena. Ad aprire la rassegna, questo pomeriggio, alle ore 16, sarà il torneo di beach volley della ASD New Efebo Volley, che sino a domenica, sempre allo stesso orario, si disputerà nella spiaggia antistante la Torre. Sempre nella giornata di oggi e mercoledì, dalle ore 18 alle 20, in piazza Favoroso, ci sarà invece un’esibizione di calcio a cura dell’ASD Castelvetrano- Selinunte. Giovedì 22, dalle ore 20 alle ore 23, nel parcheggio comunale di via Trapani, sarà invece la volta degli atleti della società Basket Sicilia Campobello, mentre venerdì 24, dalle ore 18 alle 20, si terrà l’esibizione di taekwondo dei ragazzi della Tae Gym Academy. La rassegna si concluderà giovedì 5 agosto, alle ore 21.30, al Baglio Florio delle Cave di Cusa, con la premiazione delle associazioni sportive e la performance di danza dei giovanissimi ballerini della School of Dance di Valentina Sciacca.

