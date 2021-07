Toscana. Rally Vallate Aretine e Coppa della Consuma: doppio impegno per la Scuderia Palladio Historic

Doppio impegno in Toscana per la Scuderia Palladio Historic

Rally Vallate Aretine e Coppa della Consuma, i due appuntamenti titolati ai quali parteciperanno nel prossimo fine settimana, i portacolori della scuderia vicentina

Sono due gare in Toscana in programma nel prossimo fine settimana, a rimettere in moto l’attività sportiva della Scuderia Palladio Historic: il Rally delle Vallate Aretine e la Coppa della Consuma.

Il primo appuntamento ad Arezzo nei giorni venerdì 23 e sabato 24 prossimi, sarà il quinto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e darà il via al secondo girone, che si concluderà a fine ottobre al Rally della Costa Smeralda. Due gli equipaggi a difendere i colori della scuderia vicentina in una gara che si preannuncia molto impegnativa viste anche le previsioni meteo che annunciano temperature abbondantemente sopra i 30 gradi centigradi.

Dopo il Rally Lana dello scorso giugno corso con Mattia Franchin, al “Vallate” Alberto Salvini ritroverà al suo fianco sulla Porsche 911 RSR Gruppo 4, Davide Tagliaferri col quale si aggiudicò la gara nel 2015 oltre ad aver collezionato diversi podi. L’imperativo per il duo toscano è di dare il massimo in una nuova sfida con i protagonisti del Tricolore rally sia a livello assoluto, quanto nel 2° Raggruppamento nel quale sono i detentori del titolo.

Il secondo equipaggio vedrà i padovani Antonio Regazzo e Mauro Rizzo nuovamente alla guida dell’Alfa Romeo Alfetta GTV6 Gruppo 2 con la quale cercheranno il riscatto dopo il ritiro al Lessinia. Otto le prove in programma: due nel prologo del venerdì pomeriggio col secondo passaggio alla luce dei fari supplementari e le restanti sei, il sabato. Partenza ed arrivo dal centro di Arezzo.

Poco più a nord del capoluogo aretino, si correrà l’edizione 2021 della Coppa della Consuma, gara di velocità in salita valevole anch’essa per il Campionato Italiano di specialità. Al via di una delle più antiche manifestazioni d’Italia, ci sarà anche la Porsche 911 RSR Gruppo 4 di Umberto Pizzato, pronto ad un nuovo confronto col fior fiore degli specialisti della disciplina, e ad affrontare un percorso tra i più lunghi ed impegnativi, visto che è stato riportato alla versione da oltre 12 chilometri. Prove ufficiali sabato 24 luglio e gara in unica manche il giorno successivo.

