Termina 0 a 0 il big-match tra Mazarese vs Pro Favara

Si apre con un momento dedicato alla pace in Ucraina, il big-match odierno tra la Mazarese ed il Pro Favara. Il momento è stato allestito ed organizzato dall’Aurora Calcio con cui la società giallo-rossa collabora.

Mazarese partita fortissima ed in avanti già dai primi minuti ma non da meno il Pro Favara con Bamba tenta una rovesciata non andata a buon fine. Molto equilibrati i primi 10 minuti con un buon pressing dei giallo-rossi. Al 13′ due rimesse laterali in favore del Pro Favara ma ben sviate dalla difesa Mazarese. Ottima l’azione di Erbini a 18′ che si avvicina tanto alla porta ma la difesa degli ospiti lo costringe a buttare fuori la palla. Al 22′ pericoloso Passewe che arriva davanti la porta ma è bravo De Miere a prendere la palla. Ritmi più calati nei minuti successivi ma al 28′ tenta un pericoloso tiro a girare Giuffrida che va oltre la porta. Al 34′ ottimo il tiro di Erbini con incursione sulla fascia ma sbaglia di poco non facendo entrare la palla. 41′ pallone troppo lungo di Giuffrida che ci prova ma va oltre la porta. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo molto frenetico ma davvero equilibrato.

Secondo tempo iniziato con la Mazarese nuovamente in avanti ma momenti di fuoco tra il 4′ ed il 5’st con il Passewe del Pro Favara che tira dritto in porta non riuscendoci e continua ma ottima la difesa giallo rossa. Dopo un primo tempo più tranquillo inizia il nervosismo in campo con entrambe le squadre che cercano di fare il possibile per portarsi a casa la vittoria di questa importante partita. Al 9’st ottimo intervento di Elton che manda la palla troppo alta dalla porta ma subito dopo ci ritenta Erbini che fa sognare la tifoseria non riuscendo nell’impresa e per una svista la palla arriva nei piedi del pericoloso Passawe in un tu per tu con De Miere ma arriva fortunatamente il fischio del fuorigioco. Al 12’st ci ritenta Erbini che subisce un fallo e si guadagna un rigore battuto da lui stesso ma Sendin svia la palla con la mano non facendo guadagnare la meglio alla Mazarese. 15’st pallone alto di Passewe. 19’st pallone avanti per Elton e tiro di Corso che al volo lancia il pallone sbagliando il centro della porta. Al 21’st Seckan si scontra con il portiere a distanza ravvicinata sbagliando il tiro ma la palla era in fuorigioco. Al 24’st azione pericolosa con palla passata da King a Passawe che di testa sbaglia il tiro in porta. Al 35’st lotta il Pro Favara davanti alla porta Mazarese e si guadagna un calcio d’angolo sviato da Giardina. Altro calcio d’angolo guadagnato dai gamberi al 40’st anch’esso non andato a buon fine. 41’st ben due i calci d’angolo per il Pro Favara ma non si sblocca la partita che resta invariata nel risultato.

Dopo gli ultimi minuti di sforzo da parte di entrambe le squadre e 4 minuti di recupero, si chiude in parità il big-match tra Mazarese e Pro Favara.

S.C. MAZARESE all. Giovanni Iacono

1 De Miere, 2 Cicala, 3 Priola, 4 Sekkoum, 5 Modou, 23 Giardina, 7 Erbini (Seckan 16’st), 8 Corso (Angileri 42’st) , 9 Perrone (Cristaldi 27’st), 10 Fricano (Russo 47’st), 17 Elton (Testa 22’st).

A disposizione:

12 Giacalone, 13 Di Gregorio, 16 Lentini, 15 Calamia.

PRO FAVARA all. Tudisco Francesco

1 Sendin, 2 Benivegna, 3 Fragapane, 4 Bossa, 5 Fellea, 6 Marino, 7 King, 8 Aureliano (Rinoldo 11’st), 9 Bamba (Gambino 18’st), 10 Passewe, 11 Giufrida (Camilleri 32’st).

A disposizione:

12 D’andrea, 13 Marchica, 14 Rizzo, 15 Buscarino, 16 Acsante, 17 Castronovo.

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Fricano (29′ Maz), Bamba (30′ Pro), Corso (36′ Maz), Iacono (42′ Maz), Sekkoum (4’st Maz), Gambino (20’st Pro),

Arbitrano: Matteo Colella di Rimini – Assistenti: Domenico Cono, e Gianmarco Valenti di Palermo

