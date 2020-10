Targa Florio Classica 2020, partita la prima tappa

Di seguito sono partite le vetture d’epoca della Targa Florio Classica, aperte dalla Fiat 508 C del 1937 con le insegne del team MAFRA di Mario Passanante, vincitore della scorsa edizione, navigato da Enrico Di Mauro. Poi le 508 C del 1938 di Angelo Accardo navigato da Filippo Becchina e quella di Giovanni Moceri e Valeria Dicembre (nella foto di copertina), quindi la Volvo PV444 del 1947 di Antonino Margiotta e Vincenzo Bertieri. A chiudere le partenze dei top driver la Porsche 911T del 1966 di Himara Bottini e Carlo Di Giusto che corrono con le insegne Tag Heuer. Si sono continuati ad avvicendare poi gli altri piloti, anche per le classifiche Targa Florio Legend e Targa Florio Gran Turismo.

Il percorso di oggi porterà gli equipaggi alla scoperta delle bellezze siciliane, alla volta di Trapani, poi Marsala con il controllo a timbro presso le Cantine Florio del Duca di Salaparuta, anche partner tecnico della competizione insieme ad Acqua Fiuggi e Chin8 Neri, quindi Campobello di Mazara, culla della regolarità, che ha dato i natali a diversi campioni in gara. Da qui Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, per continuare a risalire verso Alcamo, Borgetto, e Altofonte per il rientro a Palermo, nuovamente al piazzale del Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università di Palermo per concludere la prima giornata di gara.