Sport, Sindaco di Catania Pogliese:”La tribuna stampa dello stadio Massimino verrà intitolata a Stefania Sberna”

Sport, Pogliese:”La tribuna stampa dello stadio Massimino verrà intitolata a Stefania Sberna”

“La grande emozione che ha suscitato la scomparsa di Stefania Sberna, giornalista e storica speaker del Calcio Catania, è la riprova del segno indelebile che la sua ineguagliabile passione per i colori rossazzurri, ha lasciato tra gli sportivi catanesi. L’entusiasmo contagioso della sua voce rimarrà memoria collettiva per tifosi, colleghi giornalisti, amici e soprattutto il marito Salvo con le figlie Giulia e Federica, che hanno condiviso il doloroso calvario della malattia sopportata con grande dignità. A memoria futura della sua genuina personalità, condividendo l’iniziativa con il Calcio Catania,l’Ordine dei Giornalisti e l’Unione Stampa Sportiva, intitoleremo a Stefania Sberna la tribuna stampa dello Stadio Angelo Massimino, un luogo in cui Stefania ha condiviso trenta anni di storia sportiva, nella buona e nella cattiva sorte, a testimoniare il sincero e autentico attaccamento ai valori dello sport e della passione civile”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese in riferimento alla prematura scomparsa della giornalista Stefania Sberna morta ieri all’età di 55 anni.

Ieri sera, durante i lavori del civico consesso, a palazzo degli elefanti, l’amministrazione e il consiglio comunale hanno osservato un minuto di silenzio.

