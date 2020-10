Santa Ninfa. Tutto pronto per il passaggio della seconda tappa del Giro d’Italia

SANTA NINFA – Tutto pronto a Santa Ninfa per il passaggio, domani, domenica 4 ottobre, della seconda tappa del Giro d’Italia 2020, da Alcamo ad Agrigento. I ciclisti transiteranno dalla statale che attraversa la cittadina provenendo da Gibellina e proseguiranno in direzione di Partanna. Il passaggio della carovana della «corsa rosa » è previsto intorno alle 14.

A distanza di appena due anni, quindi, la cittadina ospiterà la più importante corsa ciclistica d’Italia. Nel 2018, infatti, Santa Ninfa fu l’arrivo della quinta tappa partita dalla città dei templi, prima volta di un traguardo in un centro della provincia di Trapani nella storia più che centenaria del Giro. Ancora una volta, quindi, i riflettori saranno puntati sul cuore della Valle del Belice per un’importante occasione di promozione del territorio.

«Dopo il grande sforzo organizzativo del maggio 2018 – commenta il sindaco Giuseppe Lombardino – siamo lieti di potere ospitare il passaggio dei ciclisti in occasione di questa particolare edizione del Giro eccezionalmente disputato ad ottobre. Un regalo ai tanti appassionati e una vetrina per il territorio». (Nell’immagine l’altimetria della tappa)