San Vito Lo Capo. Grande successo per “A tutto sport – I giovani e i giochi all’aperto”.

Grande successo per “A tutto sport – I giovani e i giochi all’aperto” a San Vito Lo Capo

Sport, divertimento e turismo: “A Tutto Sport” è stato un grande successo. L’evento, che si è svolto a San Vito Lo Capo organizzato dalla Kubo Eventi presieduta da Giacomo Mineo, ha visto una grandissima partecipazione, sia tra gli atleti, sia tra il pubblico.

Tanti gli sport praticati: boxe, scherma, danze sportive, braccio di ferro, twirling, tennistavolo, fitness, kick boxing, tennis e tante altre discipline che hanno animato il Villaggio dello Sport allestito in via Faro, nella zona dei campetti sportivi ed in spiaggia.

Due i momenti culturali che hanno elevato la manifestazione: il talk “Lo sport quale mezzo di inclusione sociale ed integrazione” a cura della giornalista Ninni Cannizzo e con la partecipazione della cooperativa Badia Grande e la conferenza realizzata dal dottor Francesco Paolo Sieli, presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport, che ha presentato l’evento “Riconoscimento ai medici ed agli infermieri impegnati nella lotta contro il Covid- 19” dove sono stati premiati alcuni sanitari della provincia per il loro sforzo durante questo periodo pandemico.

Grande entusiasmo per la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani che si è esibita, sempre di corsa, tra le vie principali del paese.

«È andato tutto bene – dice Giacomo Mineo, presidente della Kubo Eventi – , abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti: tanto sport, inclusione sociale, tanto divertimento e pubblico presente, anche dal punto di vista turistico».

«Abbiamo visto in questi giorni un’area sportiva animata con tantissimi ragazzi nel pieno del divertimento – ha commentato l’assessore allo Sport del Comune di San Vito Lo Capo Nino Ciulla -. Per noi non può essere

che il risultato migliore: quello di ospitare nella fase della riapertura dei nuovi eventi, in area pubblica, giovani e sportivi che si dedicano ad attività fisica. Sport minori che abbiamo avuto la possibilità di valorizzare e mi auguro che sia di buon auspicio anche per il prossimo anno».

«Iniziativa estremamente importante per la valorizzazione degli sport detti in maniera poco corretta minori perché hanno un attenzione minore da parte dei media – afferma il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino – , abbiamo dato lustro a questi sport e a queste associazioni, a coloro che si impegnano giornalmente in questo compito con un ruolo sociale importante».

“A Tutto Sport” è stato organizzato da Kubo Eventi con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo. L’evento è stato possibile grazie ai numerosi sponsor che hanno supportato l’iniziativa.

