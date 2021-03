Rally: Italian Baja su RAI Sport venerdì 26 marzo

Il servizio sulla gara d’apertura del Cross Country Rally & SSV andrà in onda alle 23.15, sul canale 57 Digitale terrestre

Andrà in onda venerdì 26 marzo alle 23.15 il servizio in cui si parla di Italian Baja su RAi Sport. Sarà visibile come sempre sul canale 57 del Digitale Terrestre.

Inizialmente previsto per giovedì 25, la messa in onda è stata spostata a venerdì 26 marzo, ma invariato l’orario della trasmissione dedicata alle competizioni motoristiche, che parlerà del primo round del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV che si è svolto a Pordenone venerdì 19 e sabato 20 marzo.

