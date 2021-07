Rally di Roma Capitale. Ancora Basso il più veloce e passa al comando della classifica assoluta

Basso-Granai passano al comando dell’assoluta. Crugnola-Ometto perdono 32” per una foratura.

Sulla “Collepardo”(10,62 km) ancora Basso (Skoda Fabia) il più veloce e passa al comando della classifica assoluta. Alle sue spalle due protagonisti dell’Europero,lo spagnolo LLarena (Skoda Fabia) e l’ungherese Herczig (Skoda Fabia) mentre tra gli italiani segna il quinto tempo Andolfi (Skoda Fabia) a + 5.1 da Basso. Mentre il varesinoDe Tommaso è settimo in prova ma è con la penalità di ieri sera

Scivola indietro Andrea Crugnola per una foratura alla sua Hyundai i20 R5 su questa prova perdendo 32”

Ora Basso comanda con 28”7 sul varesino. Terzo il russo Lukyanuk a 29”4.

Con i ritardi della gara i prossimi collegamenti ACI Sport TV sulla “Santopadre-Arpino” avranno i nuovi orari dalle ore 10.04 in collaborazione con Eurosport, seguito da uno studio ACI Sport a Fiuggi per le 11.00 con ospiti in voce a commento della gara dopo il primo loop di prove di questa ultima tappa.

