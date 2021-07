Petrosino. Pallamano, il petrosileno Giorgio Adamo convocato in Nazionale Under 17. Il Sindaco: “E’ certamente motivo di orgoglio e di vanto per la nostra comunità…”.

Pallamano, il petrosileno Giorgio Adamo convocato in Nazionale Under 17

L’atleta de “Il Giovinetto” ieri e oggi in campo per due amichevoli

Il giovane petrosileno Giorgio Adamo (Ala, classe 2004), atleta dell’Asd “Il Giovinetto Pallamano”, è stato convocato dalla Federazione nella Nazionale Italiana Under 17 per uno stage di allenamento a Chieti presso il Centro Tecnico Federale. Per Adamo si tratta della seconda prestigiosa convocazione in poco tempo, che segue quella di qualche settimana addietro in occasione di un altro stage. Giorgio Adamo fa parte della squadra che ieri che ieri ha affrontato in amichevole i pari età del Lussemburgo. Altra amichevole, questa volta contro la Nazionale Italiana Under 19. Sarà possibile seguire il match in live streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Giuoco Handball (www.facebook.com/pallamano).

“E’ certamente motivo di orgoglio e di vanto per la nostra comunità la notizia della convocazione in Nazionale di Giorgio Adamo. Un risultato frutto anche dell’ottimo lavoro che da anni porta avanti Il Giovinetto Petrosino sotto la guida del professore Onofrio Fiorino. A Giorgio faccio i migliori auguri da parte di tutta la comunità petrosilena affinché questo sia solo l’inizio di una bella e importante carriera e mi auguro che a questa convocazione ne possano ben presto seguire altre”. Lo dichiara il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

