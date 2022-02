Reading Time: 2 minutes

Milano Cortina 2026, al via il Concorso di idee: gli studenti disegnano le Mascotte olimpiche e paralimpiche

La presentazione nella primavera del 2023

Le scuole italiane protagoniste dei Giochi invernali del 2026. Con il concorso di idee “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026” studentesse e studenti potranno infatti partecipare attivamente all’ideazione delle Mascotte che identificheranno gli eventi Olimpici e Paralimpici degli sport invernali che saranno ospitati dal nostro Paese a partire dal 6 febbraio 2026.

Il concorso, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, è aperto alla partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale.

Il contest consentirà ai docenti di coinvolgere studentesse e studenti e, attraverso i valori legati all’olimpismo e paralimpismo, incoraggiarli a compiere scelte sostenibili dentro e fuori l’aula, nel rispetto dell’altro, dell’ambiente e del fair play.

L’adesione al concorso potrà dunque essere un’occasione di approfondimento e di sviluppo di attività didattiche laboratoriali e interdisciplinari per liberare la creatività e la fantasia dei ragazzi, attraverso un percorso educativo ampio e aperto anche alle esperienze motorie e sportive.

La partecipazione è ammessa per classe o per Istituto e le istituzioni scolastiche potranno presentare le proposte entro le ore 14:00 del 25 marzo 2022, attraverso la rilevazione Concorso di idee “La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026” presente all’interno della piattaforma Pimer/Monitor. Studentesse e studenti saranno impegnati nell’ideare una o più Mascotte olimpiche e paralimpiche. Gli Uffici Scolastici Regionali saranno coinvolti nella prima fase di selezione degli elaborati che si svolgerà, a livello regionale, attraverso un apposito gruppo di lavoro costituito presso ciascun Ufficio, per poi concludersi con la successiva fase di selezione a livello nazionale Nella primavera del 2023 le proposte finaliste saranno votate da una giuria popolare.

Le Mascotte assumono il ruolo di ambasciatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici sin dal 1968. La loro presenza incarna lo spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi nel dare il benvenuto ad atleti e tifosi di tutto il mondo e promuovono la storia e la cultura di ogni Paese, diffondendone i valori e le tradizioni. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi del Protocollo d’intesa sottoscritto a giugno del 2021 tra le Ministero e Fondazione Milano Cortina 2026 per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno dei valori dello sport.

