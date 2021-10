Mazara. S.C. Mazarese, grande colpo in attacco con l’ingresso di Antonio Lentini ed in difesa Filippo Rallo

S.C. Mazarese, grande colpo in attacco con l’ingresso di Antonio Lentini ed in difesa Filippo Rallo

Nonostante, come si sa, la campagna acquisti della Mazarese si era già chiusa più di un mese fa con il conseguente assestamento della squadra guidata dal tecnico Giovanni Iacono, la società ufficializza il ritorno in maglia giallorossa di Filippo Rallo jolly difensivo e si è riservata di fare un grande colpo in attacco con l’ingresso nella rosa mazarese di Antonio Lentini.

L’attaccante palermitano classe ’96, che in carriera tra le altre ha vestito le maglie di Milazzo, Paternò e Ragusa, ha lasciato il Dobrich, dove si è accasato negli scorsi mesi. Sulle sue tracce diversi club del centro-sud Italia visto che il calciatore nell’Isola era seguito da Troina, Pro Favara e Akragas.

La Mazarese però sabato è riuscita a chiudere l’accordo accaparrandosi così un grande top player nella sua categoria.

In questa maniera si è colmato pienamente il vuoto determinato dai, speriamo brevi, tempi di recupero del bomber Davide Testa.

