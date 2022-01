Mazara. S.C. Mazarese, al via operazione “Tutti allo stadio”

S.C. Mazarese, al via operazione “Tutti allo stadio”

Iniziato domenica scorsa il ritorno del Campionato d’Eccellenza Sicilia e già qualche giorno fa avevamo diramato nuove informazioni circa l’ingresso allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo in occasione del match di domenica 30 gennaio 2022 contro il Dolce Onorio Marsala.

Il presidente Giampiero Giacalone, unitamente allo staff ed a tutta la dirigenza ha intrapreso una serie di iniziative ed interventi atti a far si che tutta la città di Mazara con i suoi tifosi possano avere l’opportunità di venire a tifare la squadra della Mazarese e per questo ha avviato l’operazione “Tutti allo stadio”. In sintesi il costo del biglietto è unico ed è fissato a 5 euro mentre donne e ragazzi fino a 15 anni di età avranno accesso allo stadio in maniera gratuita.

La descrizione e i dettagli specifici dell’operazione li trovate al seguente link youtube con l’intervista al presidente Giampiero Giacalone:

