Mazara. Presentato l’accordo di collaborazione tra l’ASD Aurora Calcio e la S.C. Mazarese 

Presentato l’accordo di collaborazione tra l’ASD Aurora Calcio e la S.C. Mazarese presso l’Aurora Stadium

Nel corso di una conferenza stampa indetta per ieri pomeriggio alle ore 16.30 presso l’Aurora Stadium è stato presentato l’accordo di collaborazione tra l’ASD Aurora Calcio e la S.C. Mazarese.

Come ormai noto a tutti la squadra della Mazarese con il ripescaggio all’interno del campionato di Eccellenza sta cercando di dare il meglio di sé affinché possa ottenere dei risultati tali da potersi considerare storici per la città di Mazara del Vallo. Nuovi acquisti di calciatori ma anche nuovi ingresso nello staff, primo fra tutti il nuovo allenatore che, come reso noto giorni fa, ricade nella figura del mazarese Giovanni Iacono.

Proprio Iacono è frutto dell’accordo di collaborazione tra l’Aurora Calcio e la Mazarese visto che Iacono storicamente è stato un dirigente ed allenatore dell’Aurora. La società non fa altro che occuparsi dei giovani della nostra città e non solo, che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport ed in particolare del calcio.

Anche questo è stato un punto dell’accordo intrapreso visto che mister Iacono continuerà, seppur da esterno, ad avere un occhio di riguardo per l’Aurora Calcio.

Presente alla conferenza oltre ai rispettivi presidenti delle società Gianpiero Giacalone e Nicola Sicurella, anche il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano in rappresentanza dello stesso consiglio e dell’amministrazione comunale, che ha voluto sottolineare l’importanza dello sport e del calcio in città ma soprattutto della collaborazione fra le varie società che rendono forte la nostra Mazara. Al contempo ha augurato anche un buon derby sia alla Mazarese che al Mazara Calcio anch’esso all’interno del Campionato d’Eccellenza.

Il presidente Giacalone ha anche voluto ribadire che la squadra della Mazarese è una bella e grande famiglia e nonostante i cambiamenti che stanno avvenendo porta sempre nel cuore coloro che hanno composto la precedente Mazarese. Giacalone ha anche sottolineato che da parte della società vi era stato un tentativo di accordo con il Mazara Calcio affinché vi fosse una fusione e la città potesse avere un’unica squadra da tifare ma ciò purtroppo non è stato reso possibile.

L’accordo di quest’oggi è invece un grande esempio di uno sport libero, professionale, che fortifica le persone e le rende grandi così da poter ottenere ottimi risultati non solo in questo caso per la squadra, ma anche per l’intera città.

Il ringraziamento ancora una volta va al presidente Nicola Sicurella e all’intera ASD Aurora Calcio per la loro grande disponibilità nei confronti della squadra.

Di seguito l’intervista ai presidenti Sicurella e Giacalone https://youtu.be/LsErQgeNNFg

Di seguito invece la diretta della conferenza stampa di questo pomeriggio https://fb.watch/7zxFx24N65/

