Mazara. Presentata in conferenza stampa la squadra della “Mazarese”

Presentata in conferenza stampa la squadra della “Mazarese”

Mister Iacono: “con i piedi per terra cercheremo di vincere il campionato”

Questa mattina nella terrazza del Ristorante-trattoria “Il Cozzaro” con alle spalle il meraviglioso mar Mediterraneo, è stata presentata alla stampa ed alla città la rosa di nomi che compone la squadra della S.C. Mazarese che oggi disputerà il ritorno della Coppa Italia a Sciacca e che nei prossimi giorni si cimenterà nel campionato di Eccellenza.

Molti sono i nuovi volti che la squadra ha acquistato e molti gli accordi che man mano si vanno concretizzando sia economici che calcistici tutti mirati ad un unico obiettivo da realizzare in breve termine: vincere il Campionato.

Dopo i saluti del padrone di casa Gaspare Giacalone proprietario de “Il Cozzaro” e sponsor della società è intervenuto il presidente Giampiero Giacalone che ha ribadito gli sforzi che lui e la società hanno fatto affinché ad oggi si arrivasse a questa cerchia di nomi così variegata e con dei top-player all’interno, ultimo tra questi Federico Valenti uno dei migliori portieri che proprio ieri ha chiuso la campagna acquisti della società. Il presidente Giacalone ha anche sottolineato uno degli obbiettivi fondamentali della squadra ovvero “educare questi giovani ragazzi non solo al calcio ma alla vita facendoli diventare uomini e tutto ciò grazie anche all’accordo di partnership con l’Aurora Calcio che da sempre ha educato i giovanissimi della città allo spirito vero e puro dello sport e del calcio”. Dopo un minuto di silenzio osservato per la scomparsa del giovane papà di 41 anni di qualche giorno fa amico e sostenitore della società “Mazarese” il presidente Giacalone ha espresso il suo grande compiacimento e orgoglio nell’avere la squadra nelle mani del mister Giovanni Iacono persona a lui molto fidata e da parte sua metterà tutto l’impegno affinché tutti gli accordi fin qui intrapresi vengano rispattati così da lavorare per bene, con serietà e professionalità.

Mister Giovanni Iacono a cui in chiusura è stata stata data la parola ha sottolineato la sua determinazione nel portare la squadra a grandi livelli e di conseguenza a grandi risultati ma senza esagerare perché “solo camminando con i piedi per terra si riescono ad ottenere dei buoni risultati”. Dal canto suo mister Iacono non è ancora convinto della rosa di nomi in suo possesso e nonostante la società proprio ieri ha chiuso la campagna acquisti, il tecnico della Mazarese ha rivelato che proprio lui personalmente in queste ore sta intraprendendo una trattativa con un grande giocatore che potrebbe dare davvero un segno di svolta alla squadra vista qualche debolezza in alcune aree di gioco ed è convinto che con questo ipotetico acquisto la squadra potrebbe davvero andare spedita verso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

Alla conferenza oltre ai numerosi tifosi ed alla stampa presente anche l’amministrazione comunale della città nella persona dell’assessore Michele Reina che ha portato la vicinanza del sindaco e dell’intera giunta alla squadra, visto che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città di cui andarne fieri, come del resto è stato fatto anche con l’altra squadra della città anch’essa all’interno del Campionato.

Questo pomeriggio alle ore 16.00 si disputerà il ritorno di Coppa Italia Sciacca-Mazarese di cui vi terremo aggiornati e nei prossimi giorni verrà indetto un ulteriore incontro con la stampa e la cittadinanza dove verrà presentato l’organigramma dirigenziale e gli sponsor che sostengono la squadra.

Di seguito il link della conferenza stampa di questa mattina: https://fb.watch/7QiufV9ko5/

CALCIATORI

PORTIERI: Valenti Federico 93, Lentini Gianfranco 96, Giacalone Vito 99, Giacalone Matteo 04, La rosa Alessandro 04.

DIFENSORI: Priola Riccardo 93, Belhadi Mohamed 02, Giardina Gino 88, Enea Paolo 01, Jammeh Madou 00, Caracci Giuseppe 02, Calamia Kevin 04, Caradolfo Alessandro 03, Russo Vincenzo 04.

CENTROCAMPISTI: Khouaia Kaled 00, Sekkoum Nagib 84, Erbini Bartolomeo 01, Bono Vito 88, Calamia Mario 94, Ciaramitaro Vito 04, Vellutato Cristian 04, D’Amico Antonino 02, Gambia Emanuele 02, Corso Francesco 97.

ATTACCANTI: Testa Davide 91, Cortese Roberto 85, Cristaldi Girolamo 03, Perrone Michele 04, Maggio Paolo 00.

STAFF TECNICO

Iacono Giovanni allenatore

Pugliese Leonardo massaggiatore

Riservato Leonardo prep. portieri

Mangiapane Roberto magazziniere

Arena Antonino medico sociale

Caradolfo Lorenzo all. Juniores

Fiorentino Salvatore all. Juniores

