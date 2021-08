Mazara. La S.C. Mazarese nomina Roberto Marrone responsabile dell’ufficio Comunicazione

La S.C. Mazarese nomina Roberto Marrone responsabile dell’ufficio Comunicazione

La squadra della Mazarese come comunicato in precedenza in vista del Campionato di Eccellenza che è ormai alle porte, sta strutturando sempre di più sia la squadra che lo staff di supporto alla società.

Oltre a nuovi importanti ingressi di giocatori all’interno dello staff della squadra, la società questa sera ha formalizzato l’incarico a Roberto Marrone come responsabile dell’ufficio Comunicazione, mazarese anche lui, giovane affermato nel territorio che collabora con alcune testate cittadine.

“Ho accolto con grande gioia e soddisfazione l’incarico – afferma Roberto Marrone – che svolgerò con la massima professionalità e serietà dando il meglio per una delle due squadre che porta il nome della nostra città: la Mazarese!

Ringrazio inoltre il presidente Gianpiero Giacalone e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami.

