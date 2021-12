Mazara. La S.C. Mazarese dona in beneficenza gli ultimi incassi provenienti dai biglietti 

La S.C. Mazarese dona in beneficenza gli ultimi incassi provenienti dai biglietti

La società S.C. Mazarese calcio, in occasione delle imminenti festività ha deciso di donare in beneficenza gli ultimi incassi provenienti dallo sbigliettamento, destinandoli alla distribuzione di pasti caldi a chi è in difficoltà economica. Il presidente Giampiero Giacalone e la società tutta, ritengono che lo sport non può rappresentare solo competizione, allenamento e disciplina.

Lo sport, ed il calcio in questo caso, deve avere anche un ruolo sociale. Senso di appartenenza al territorio e alla comunità è l’impronta che abbiamo voluto dare alla nostra S.C. Mazarese, con l’obiettivo di creare una maggiore integrazione tra le parti della società. Nelson Mandela, conclude il presidente Giacalone, affermava che “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione”.

