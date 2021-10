Mazara. Domenica match tra Don Carlo Misilmeri e S.C. Mazarese

Domenica match tra Don Carlo Misilmeri e S.C. Mazarese

Il punto sulla partita di domenica di Gino Giardina

Siamo giunti all’ottava giornata di Campionato d’Eccellenza con la S.C. Mazarese in testa alla classifica ma con i piedi per terra essendo ancora solamente a metà percorso. Domenica la squadra sarà ospite del Don Carlo Misilmeri in un campo ovviamente ostico considerando anche che la squadra ospitante si trova anch’essa nei primi piani della classifica ed è composta da un buon organico.

La partita si disputerà a porte chiuse ma verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina del Misilmeri e condivisa sui nostri canali social.

In vista della partita di domenica abbiamo sentito Gino Giardina, giocatore della S.C. Mazarese che ha dato un suo parere sulla situazione della squadra in questo momento e sul match che verrà disputato domenica contro il Don Carlo Misilmeri.

Ecco l’intervista a Gino Giardina: https://youtu.be/4sv5EFV_Q78

