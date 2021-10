Mazara. Domenica match tra Castellammare e Mazarese

Domenica match tra Castellammare e Mazarese

La presentazione della partita con l’intervista a Paolo Enea

Avrà luogo domenica 17 ottobre il match tra Castellammare e Mazarese. I Gamberi rossi giocheranno nel campo ostico del Castellammare considerando anche che la squadra ospitante si trova nella stessa area di classifica della Mazarese. Non sarà sicuramente una partita molto facile dettata anche delle condizioni meteo che non prevedono buon tempo su Castellammare ma i ragazzi di mister Iacono si stanno preparando al meglio con l’allenamento per poter giocare domenica una partita fatta di buon gioco.

A presentarci la partita di domenica sarà il forte difensore Paolo Enea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...