Mazara. Domenica 24 ottobre si svolgerà la manifestazione “Trofeo Ciclistico Città di Mazara del Vallo Bar Vito”

Domenica 24 ottobre si svolgerà con il patrocinio gratuito del Comune la manifestazione “Trofeo Ciclistico Città di Mazara del Vallo Bar Vito”.

Domenica 24 ottobre si svolgerà con il patrocinio gratuito del Comune la manifestazione “Trofeo Ciclistico Città di Mazara del Vallo Bar Vito”, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Val di Mazara e valida come terza prova del Grand Tour di Sicilia.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica, che si snoderà dalle ore 9,30 alle ore 14 circa nel tratto di strada da via Archi in prossimità del poligono di tiro fino a Borgata Costiera, intersezione con la via Cervinia, il Comando della Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 235/2021 che prevede: l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta temporanei, per tutti i veicoli non autorizzati dall’associazione A.S.D Ciclistica Val di Mazara, nel tratto di strada sopraindicato dalle ore 9:30 alle ore 14:00 di domenica 24 ottobre.

Per consultare la determina di patrocinio: Clicca qui

Per consultare l’ordinanza di Pm: Clicca qui

Mi piace: Mi piace Caricamento...