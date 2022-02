Mazara. Domenica 13 febbraio match S.C. Mazarese vs Monreale Calcio

Reading Time: < 1 minute

Domenica 13 febbraio match S.C. Mazarese vs Monreale Calcio

Ecco i dettagli della partita.

Si disputerà domenica 13 febbraio 2022 allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo il match tra S.C. Mazarese vs Monreale Calcio valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato d’Eccellenza Sicilia. Il fischio di inizio è fissato per le ore 15.00 ma naturalmente chiediamo di essere davanti gli ingressi almeno mezz’ora prima per i controlli di rito infatti vi ricordiamo che per accedere allo stadio, come previsto dalla vigente normativa nazionale, è necessario essere in possesso del green-pass rafforzato e di mascherina ffp2.

Vi ricordiamo altresì che, come annunciato nelle scorse settimane dal presidente Giacalone, per l’intero Campionato di Ritorno la Mazarese con l’operazione “tutti allo stadio” ha diminuito i costi dei biglietti di ingresso pertanto il posto unico è fissato a € 5,00 mentre le donne e i ragazzi fino a 15 anni entreranno gratuitamente.

Per tutti coloro i quali volessero acquistare la prevendita, a partire da oggi mercoledì 09 febbraio, la potranno trovare disponibile presso il “Bar Stadio”.

