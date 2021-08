Mazara. Al via il Campionato d’Eccellenza: domenica 29 Mazarese vs Unitas Sciacca

Al via il Campionato d’Eccellenza: domenica 29 Mazarese vs Unitas Sciacca

Appuntamento alle ore 16.00 allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo

Dopo alcune settimane di grandi preparativi per la S.C. Mazarese che si è vista ripescare nel Campionato d’Eccellenza e che fin qui ha già cercato di fare il suo meglio facendo tanti sacrifici, si parte con la prima partita della Coppa Italia – Girone A.

La Mazarese giocherà in casa contro l’Unitas Sciacca, alle ore 16.00 di domenica 29 agosto allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo.

Alcune indicazioni per poter partecipare alla partita:

Sotto grande volontà del presidente Giacalone il costo del biglietto è di euro 5 così da dare a tutti modo di partecipare alla prima partita.

E’ consigliabile arrivare allo stadio almeno un’ora prima della partita in quanto i biglietti di ingresso verranno effettuati direttamente allo stadio.

Oltre che per il biglietto è consigliabile arrivare prima in quanto l’ingresso sarà contingentato fino ad esaurimento posti e all’ingresso verrà controllato il Green Pass senza il quale non sarà possibile accedere dentro lo stadio.

Non ci resta che darvi appuntamento alle ore 16.00 allo stadio comunale Nino Vaccara per la partita S.C. Mazarese vs Unitas Sciacca.

Vi aspettiamo per sostenere la squadra della nostra città di Mazara del Vallo.

