Mazara. Al via il Campionato d’Eccellenza con il match S.C. Mazarese vs Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo

Al via il Campionato d’Eccellenza con il match S.C. Mazarese vs Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo

Prima partita all’interno del campionato in casa Mazarese domenica 12 settembre alle ore 15.30

Il tanto atteso Campionato d’Eccellenza è ormai alle porte, soltanto poche ore separano la squadra dal suo inizio. Si disputerà domenica 12 settembre alle ore 15.30 allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo il match tra la S.C. Mazarese e l’Oratorio S. Ciro e Giorgio del Marineo.

Sarà sicuramente una partita molto entusiasmante dove per la prima volta la squadra capitanata dal mister Giovanni Iacono scenderà in campo nel suo assetto completo a seguito della chiusura degli acquisti e sicuramente sarà un punto di inizio su cui lavorare per riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Sicuramente ancora c’è tanto da fare per portare la squadra ad alti livelli considerando che mister Iacono è alla guida della squadra da poco più di un mese e considerando che i nuovi ingressi in squadra si sono chiusi la scorsa settimana ma per la squadra e per la tifoseria sarà molto avvincente seguire la partita di domani pomeriggio.

Il costo del biglietto è di € 10,00 direttamente al botteghino dello stadio.

L’ingresso è contingentato nel rispetto delle normative anti-covid per cui all’ingresso bisognerà esibire il Green Pass e farsi misurare la temperatura dagli addetti ai lavori. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.30 per cui vi consigliamo di arrivare prima per svolgere in tempo tutti i suddetti controlli.

Vi aspettiamo!

