Lo Slalom Torregrotta Roccavaldina, entra nel vivo domani con le verifiche

Tutto pronto a Torregrotta nel Messinese dove domani (sabato 17 ottobre) con le operazioni di verifica entrerà nel vivo il 25° Slalom Torregrotta Roccavaldina, la competizione automobilistica valida per il campionato italiano Slalom e per quello regionale della specialità. Se i concorrenti hanno risposto in gran numero con circa 110 adesioni, altrettanto importanti sono le misure messe in campo dagli organizzatori per l’allestimento di una tra le competizioni più apprezzate a livello nazionale. Teatro della gara sarà come da tradizione lo spettacolare percorso che si snoda lungo i 3 chilometri e mezzo della SP 59 tra i comuni del Messinese Torregrotta e Roccavaldina che metterà come sempre a dura prova le abilità di guida dei piloti e l’agilità delle vetture con 13 postazioni di rallentamento.

Come da disposizioni governative la gara non è aperta al pubblico e gli addetti ai lavori avranno accesso solo dopo i controlli previsti ed in modo regolato secondo le direttive federali, oltre che governative. Ad organizzare la manifestazione è la Top Competition presieduta da Maria Grazia Bisazza che anche alla vigilia torna a ringraziare le amministrazioni comunali per continuo supporto all’organizzazione che in ogni caso costituisce un valido strumento di promozione del territorio e delle sue bellezze. Tornando al programma, sabato 17 ottobre a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 19.00 i piloti si ritroveranno in un’area esterna al Comune di Torregrotta appositamente allestita davanti alla Scuola Primaria L.Sciascia in Via Mezzasalma per la consegna dei documenti tecnici.