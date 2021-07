L’Italia del canottaggio in partenza per Tokyo

Oggi è in partenza dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la squadra azzurra del canottaggio che atterrerà all’aeroporto di Haneda Tokyo alle 13.35 di domani 13 luglio (ora locale +7 rispetto all’Italia). Subito il trasferimento in pullman presso l’Hotel Route-Inn Kamisuwa di Nagano, Suwa, Kogandori, dove alloggerà fino al 17 luglio per effettuare l’ultimo periodo di allenamento pre-olimpico. Dal 17 luglio al 1° agosto la nazionale olimpica alloggerà presso il Tokyo 2020 Olympic Village Plaza in Chome Harumi – Chuo City – Tokyo, mentre le regate olimpiche si svolgeranno al Sea Forest Waterway dal 23 al 30 luglio. Di seguito la Delegazione in partenza oggi: Ambra Di Miceli (Team Leader), Francesco Cattaneo (Direttore Tecnico), Andrea Coppola (Capo Allenatore Maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore Maschile), Giovanni Lepore, Claudio Romagnoli, Giancarlo Romagnoli (Tecnici equipaggi maschili), Luigi Arrigoni (Tecnico equipaggi femminili), Nicola Pucci (Medico), Sergio Forte (Fisioterapista). Atleti: Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Matteo Castaldo, Federica Cesarini, Luca Chiumento, Marco Di Costanzo, Gennaro Di Mauro, Giacomo Gentili, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Chiara Ondoli, Stefano Oppo, Andrea Panizza, Alessandra Patelli, Luca Rambaldi, Aisha Rocek, Valentina Rodini, Bruno Rosetti, Pietro Willy Ruta, Kiri Tontodonati, Simone Venier, Giuseppe Vicino.

