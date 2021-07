Lido Valderice. Ha inizio oggi un weekend dedicato allo sport e alle discipline popolari

Ha inizio oggi un weekend dedicato allo sport e alle discipline popolari presso la località di Lido Valderice.

Comunicato stampa del Sindaco di Valderice Francesco Stabile:

Siamo ben lieti di accogliere e patrocinare la proposta dell’Associazione Kubo Eventi, che vuole creare un’atmosfera di gioco e socialità proponendo una serie di attività sportive meno conosciute tra i giovani, ma che una volta, rappresentavano momenti di aggregazione gioiosi in un paese.

I giochi tradizionali e gli sport in spiaggia rappresentano una via privilegiata di partecipazione, un momento di gioia e condivisione particolarmente vivo nella cultura di un territorio; inoltre abbiamo l’opportunità di viverli e realizzarli in uno dei luoghi più suggestivi di Valderice.

Buon divertimento!

