Levante Circuit ospita l’allenamento di Rinaldi e Pirro in sella alle Ducati

I due piloti useranno le “Panigale V4 S” nell’evoluta versione stradale per compiere i giri sull’Autodromo barese gestito da Safe & Emotion. Sono previste diverse attività collaterali, tutto nel più completo rispetto delle normative anti covid, in cui l’organizzazione diretta da Ivan Pezzolla ha dato già numerose ed efficaci prove in diverse occasioni.

REDAZIONE – Levante Circuit ospiterà i piloti Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) e Michele Pirro (Ducati Corse) sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, per delle sessioni di allenamento in vista della stagione 2021.

Michael Ruben Rinaldi classe 1995, pilota SBK per il Team Aruba.it Racing – Ducati e Michele Pirro classe 1986, pilota Moto GP (nella foto in alto), si alleneranno sulle Ducati Panigale V4 S, i motori da 1.103 cc suoneranno sui 1.577 metri della pista pugliese dove potranno esprimersi i 214 cavalli del “Desmosedici” Ducati. Pista ideale per l’allenamento fisico dei piloti con le sue curve e le caratteristiche tecniche molto apprezzate. Le tornate al Levante Circuit serviranno ai due rider della casa italiana come sessione di allenamento in vista dei test ufficiali e dell’avvicinamento al via della stagione di SBK e Moto GP.

Per il riminese Rinaldi ed il collega Pirro di origini pugliesi, tutta da scoprire la pista in sella all’ultima versione della Panigale V4 S. Rinaldi sarà al debutto sul circuito barese, circuito dove invece Pirro ha mosso i primi passi in moto ed è più volte tornato, anche nell’edizione 2019 del Levante ROC, la gara di karting tra campioni.