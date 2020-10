La firma di Riolo sulla prima di Erice

ERICE – Totò Riolo ha sferrato il preannunciato attacco sui 5.730 metri della 5^ Monte Erice Storica e siglato un 3’18″55. Il driver palermitano della CST Sport sulla Stenger BMW ha aggredito il tracciato sul quale ha dovuto domare i tanti cavalli della biposto di 4° Raggruppamento curata dalla Barbaccia Motorsport.

Secondo tempo con un gap 2″78 il Bolognese Filippo Caliceti su Osella PA 9/90 BMW con cui è alla sua prima volta alla gara organizzata dall’Automobile Club Trapani e subito molto incisivo oltre che impegnato nel rush finale per aggiudicarsi il Tricolore di 4° Raggruppamento. Terza posizione per il piemontese Mario Massaglia, anche lui su Osella PA 9/90 BMW e altro protagonista della rincorsa la tricolore, entrambi alfieri della Bologna Squadra Corse.

Prime 6 posizioni nell’ipotetica classifica generale per le auto di 4° Raggruppamento con il palermitano Ciro Barbaccia appena sotto al podio con l’Osella PA 9/90, seguito da un sempre brillante Domenico Guagliardo, il driver e preparatore palermitano della RO Racing che ha portato in top five generale la Porsche 911 3.0. Sesta piazza per Salvatore Vitale sulla Lucchini Alfa Romeo, primo della Sport Nazionale con i colori Catania Corse.