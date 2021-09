La 3^ prova del GT Sprint di Imola oggi è su La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Sull’edizione odierna dei due quotidiani sportivi, una pagina intera è dedicata alle due gare all’Enzo e Dino Ferrari disputate lo scorso week end con foto, classifiche e interviste. Ecco la programmazione TV post evento su canali tematici e televisioni sparse sull’intero territorio nazionale.

C’è un’intera pagina oggi dedicata al Campionato Italiano Gran Turismo sul La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, i due maggiori quotidiani sportivi nazionali. Le due gare che hanno animato il 3° appuntamento della serie Sprint disputato all’autodromo di Imola nello scorso week end sono raccontate con foto e classifiche per rivivere le vittorie assolute di Ferrari-Agostini (Audi R8 LMS) e Guidetti-De Luca (Honda NSX GT3), Cozzi-Sernagiotto e Linossi-Vebster (Ferrari 488 Challenge Evo) in GT Cup e Di Giusto-Pera (Porsche Cayman) in GT4.

Per la parte televisiva è previsto un servizio di 5 minuti di cronaca delle due gare inserito all’interno del Magazine ACISPORT che sarà trasmesso su varie emittenti presenti su tutto il territorio nazionale, come da questa PROGRAMMAZIONE MEDIA.

ACISPORT TV (SKY 228), inoltre, trasmetterà una serie di repliche delle due gare in date e orari consultabili al seguente link https://guidatv.sky.it/canali/aci-sport-tv/7587, mentre sulla pagina Facebook del campionato www.facebook.com/CIGranTurismo e sul canale YOUTUBE

si possono rivedere le due gare ON DEMAND

