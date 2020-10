[Karting] Sardo è Campione Italiano 60 Minikart

Dal karting arriva in Sicilia l’ambito titolo Tricolore. Battaglia: Orgogliosi del risultato

REDAZIONE – Salvatore Alfio Sardo, giovanissimo pilota catanese di Trecastagni è il campione Italiano della categoria 60 Minikart 2020. Ha coronato una stagione davvero fantastica con tre vittorie, 2 a Sarno e 1 ad Adria, 2 secondi posti e altri nobili piazzamenti per uno score che lo ha visto sempre all’arrivo.

Figlio d’arte, suo padre Nino anche lui kartista, ha dimostrato di aver appreso tutto alla svelta, migliorando le sue prestazioni di volta in volta grazie anche al supporto tecnico del Team Taccetta che lo ha assistito con perizia.

Sardo ha rappresentato nell’ambito di questa stagione la punta di un gruppo di promettenti piloti siciliani che si sono messi in luce come recita la classifica del campionato tricolore con il terzo posto di Ludovico e ancora i piazzamenti di Daniele Schillace e di Bruno Blanco , tutti piloti della provincia ragusana.

Siamo contentissimi per questo titolo, desidero complimentarmi con il giovanissimo pilota – ha commentato il delegato Aci Sport Sicilia e referente regionale per il kart – il mio auspicio è che possa proseguire la sua carriera sportiva con ulteriori brillanti successi. Questo comunque è un titolo importantissimo proprio perchè rappresenta il primo gradino a livello nazionale in ambito kartistico. Vincerlo è fondamentale come è avvenuto per i tanti campioni successivamente maturati sui mini bolidi a ruote scoperte e approdati ad altre specialità automobilistiche. Ancora una volta un nome siciliano di cui andare orgogliosi.