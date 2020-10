Il Rallye Elba vola verso il rush finale. Via alle ultime tre prove

Riparte alle 9.36 la 53esima edizione del Rallye Elba con la PS3 “Due Mari” (22,43 km). Ordine di Partenza Giorno 2 – Dopo la prima giornata di rally andata in scena sul versante orientale dell’Isola, la corsa si è spostata ora sul lato opposto attorno al Monte Perone che, come di consueto, deciderà le sorti dell’appuntamento organizzato da AC Livorno Sport.

Tre le prove speciali in programma fino al traguardo finale, con la lunga di giornata che, dopo un primo passaggio in versione integrale, verrà poi suddivisa in due diverse piesse la “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) start ore 12:36 e appunto la “Perone” (9,26 km) ore 15:36.

Anche oggi in programma due DIRETTE STREAMING firmate ACI Sport, la prima alle ore 10.20 dal Parco Assistenza dopo la PS3 e alle 16.20 con l’arrivo e la premiazione finale.

Questa la situazione attuale della CLASSIFICA ASSOLUTA con Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) in testa, mentre Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) comandano la graduatoria per la CRZ.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA DOPO PS3: 1. Rossetti-Fenoli (Hyundai I20 Ng R5) in 30’29.7; 2. Miele-Mometti (Citroen DS3 WRC) a 10.0; 3. Fontana-Arena (Hyundai New I20 WRC) a 10.0; 4. Pedersoli-Tomasi (Citroen DS3 WRC) a 11.9; 5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 25.1; 6. Volpi-Maffoni (Skoda Fabia R5) a 43.0; 7. Bettini-Acri (Skoda Fabia R5) a 1’07.7; 8. Maestrini-Farnocchia (Volkswangen Polo R5) a 1’26.5; 9. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia R5) a 1’39.5; 10. Grani-Lombardi (Skoda Fabia R5) a 1’51.2;