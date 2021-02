Il 4° Rally Cefalù Corse si svolgerà il 10 ed 11 aprile

Le iscrizioni si apriranno lunedì 8 marzo, per chiudersi martedì 6 aprile. Quartier generale della competizione sarà Cefalù, con il parco assistenza situato all’interno dell’Ampio parcheggio su Lungomare Giardina, dove vi sarà anche partenza e traguardo della gara. “Cefalù” e “Lascari” i nomi delle due prove speciali.

-“Abbiamo trasformato in nuovo entusiasmo il rammarico per la rinuncia all’edizione 2020 – afferma Ciccio Giardina – tutto il gruppo è al lavoro e fervono i preparativi in stretta collaborazione con lo staff di Direzione gara, come sempre affidata a Marco Cascino e Manlio Mancuso. Siamo grati al Delegato/Fiduciario regionale Daniele Settimo e all’intera Delegazione per l’appoggio ed il supporto, come ringraziamo il Primo Cittadino di Cefalù Rosario Lapunzina e quello di Lascari Franco Schittino, da cui abbiamo avuto immediata conferma di fiducia verso l’evento sportivo. Anche se la speranza è quella di tornare presto alla normalità, è certamente emozionante rimettersi al lavoro per pianificare la gara”-.

Nel 2019 al 3° Rally Cefalù Corse i nisseni Salvatore Lo Cascio e Michele Castelli bissarono il successo del 2018 sulla Citroen Saxo. Seconda piazza per gli agrigentini Pietro Gandolfo e Giuseppe Buscemi, che hanno preceduto i bergamaschi Alessandro Casano e Mattia Orio, entrambi gli equipaggi su Renault Clio S1600. Il Trofeo “Angelo Castiglia” agli idoli di casa Marco Runfola e Corinne Federighi che su Renault Clio R3C, hanno sempre lottato per la vittoria, poi retrocessi da una penalità.