Finisce 1 a 0 il match Sciacca Vs Mazarese. Lo Sciacca passa il turno di Coppa Italia

La S.C. Mazarese una squadra ancora in fase di rodaggio vista la campagna acquisti conclusa ieri

È terminato con la vittoria dell’Unitas Sciacca il match giocato questo pomeriggio contro la Mazarese che fa passare all’avversario il turno per la Coppa Italia.

Poco prima della partita il presidente Giacalone ha voluto consegnare una targa di riconoscimento al giocatore dello Unitas Sciacca Calcio Ottavio Presti rimasto infortunato la scorsa domenica allo stadio Nino Vaccara.

Subito dopo è iniziato il match con degli animi molto infervorati soprattutto da parte della squadra avversaria che dopo la vittoria con la Mazarese voleva a tutti i costi passare il primo turno per la coppa Italia

La rete del successo è arrivata quasi agli inizi ed è stata segnata da Lucas Idoyaga al 13′ di un primo tempo giocato dai neroverdi in modo spumeggiante, con un’intesa tra i reparti e tante belle giocate a centrocampo. Anche da parte della Mazarese vi è un grande gioco di squadra che seppur non ha portato alla rete, è riuscito a creare difficoltà allo sciacca che ha avuto altre occasioni di rete con conclusioni di Santangelo e De Giovanni, mentre i mazaresi hanno colpito una traversa su calcio di punizione di Bono.

Nella ripresa il ritmo è calato, ci sono stati molto cambi e il risultato non è cambiato.

Sicuramente per la Mazarese non è un buon inizio ma il vero campionato è ancora tutto da scrivere. Basti considerare che fino a ieri la società presieduta dal presidente Giacalone non aveva ancora chiuso gli acquisti e a detta di mister Iacono è probabile che vi sia un ultimo grande acquisto in questa settimana che potrebbe tracciare le sorti della squadra che ricordiamo da solo un mese si allena con mister Giovanni Iacono e visti i cambi di organico non ha ancora avuto modo di concretizzarsi per tecnica e modalità di gioco oltre tutto alcuni ultimi acquisti, vedi il portiere Valenti, non sono stati inseriti nella partita di oggi.

Una sconfitta, ma davvero molto costruttiva per l’intera squadra ma soprattutto per il tecnico Iacono che, non conoscendo ancora a fondo l’intera squadra, ha potuto prendere nota sulle correzioni da fare affinché si possa arrivare a vincere il Campionato d’Eccellenza che inizierà nei prossimi giorni.

Formazioni scese in campo oggi:

S.C. MAZARESE all.mister Giovanni Iacono

1. Giacalone V, 2. Enea, 3. Priola, 4. Sekkoum, 5. Modou, 6. Corso, 7. Gambino, 8. Khaled, 9. Cortese, 10. Bono, 11. Testa.

RISERVA : 12. Giacalone M., 13. Calamia, 14. Belhadi, 15. Cristaldi, 16. Perrone, 17. Ciaramitaro, 18. Giardina, 19. Russo, 20. Caracci.

UNITAS SCIACCA all. mister Giuseppe Geraldi

1. D’Amico, 2. Conti, 3. Salvuccio, 4. La Banca, 5. Tommiolo, 6. Ciancimino, 7. Nicosia, 8. Licata, 9. Santangelo, 10. Di Giovanni, 11. Idoyaga,

RISERVA : 12. Devoto, 13 Libassi, 14. La Bella, 15. Sabella, 16. Gulino, 17. Coco, 18. Galluzzo, 19. Balneare, 20. Paradiso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...