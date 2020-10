Faggioli da record alla 62^ Monte Erice

ERICE – Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha centrato il record e la doppia vittoria alla 62^ Monte Erice. 2’49”68 il nuovo primato ottenuto in gara 1 sui 5.730 metri del selettivo percorso della competizione organizzata con meticoloso impegno dall’Automobile Club Trapani e trasmessa in diretta streaming e TV, per deliziare le migliaia di spettatori che hanno seguito da casa le imprese sportive della gara non aperta al pubblico per le vigenti norme anti covid. Assegnati 9 titoli di Campione Italiano: Faggioli (E2SC), Merli (E2SS), Lombardi (Sportscar Motori Moto), Iaquinta (CN), Gramenzi (E2SH), Peruggini (GT), Migliuolo (N), Tagliente (RS Plus) e Currenti (Bicilindriche).

Faggioli con due salite in tempi assolutamente simili, ha rinsaldato la leadership tricolore assoluta e si è assicurato il titolo di gruppo E2SC. Il fiorentino di Best Lap ha vinto entrambe le salite di gara ed ha preceduto sul traguardo Christian Merli che sull’Osella FA 30 Zytek non molla mai la presa ed ha attaccato con tenacia. Il trentino di Vimotorsport ha conquistato il titolo tricolore di gruppo E2SS con la prototipo monoposto ufficiale curata dal Team Blue City. Condizioni difficili e varie in prova con ampi tratti di umido e poi in gara il fondo è stato sempre asciutto, malgrado il cielo minaccioso, Faggioli e Merli hanno impostato le proprie strategie anche sula scelta di mescola di gomme, ufficiali per entrambi, Pirelli per il fiorentino ed Avon per il pilota del Team Blue City. Accesa la sfida per la terza piazza sul filo dei centesimi di secondo, alla fine ha dato ragione al catanese della CST Sport Luca Caruso, determinato e costante sulla Osella PA 2000 Honda, pronto ad agguantare definitivamente il podio quando Francesco Conticelli è stato rallentato da noie al cambio. Per il giovane pilota su Osella FA 30, ancora un volta stregata la gara di casa che gli ha negato di nuovo il podio, come nel 2019. Top five completata dal bravo sardo della Speed Motor Sergio Farris, anche ad Erice in ottima forma e pieno feeling con l’Osella PA 2000 Honda.

Sesta piazza per un gratificato Diego Degasperi, soddisfatto del tempo ottenuto sul difficile tracciato sulla Osella FA 30. Con il settimo tempo assoluto al suo rientro il calabrese Domenico Scola si è imposto tra le Sportscar Motori Moto, per la prima volta al volante della Osella PA 21 Jrb Suzuki, categoria nella ha vinto il titolo il lucano Achille Lombardi sempre incisivo sulla Osella PA 21 Jrb BMW di classe 1000 con cui ha ottenuto il 9° posto alle spalle del campano Sebastiano Castellano su Osella PA 2000.

Top ten completata dal calabrese Rosario Iaquinta su Osella PA 21 EVO del Team Catapano, che con il successo di gruppo CN ha conquistato il titolo tricolore. Il Castrovillarese ha preceduto il padrone di casa Rocco Aiuto sulla PA 20 Osella e il friulano Stefano Gazziero sulla PA 21.