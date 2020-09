Volley. Europei Under 20 Maschili: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Repubblica Ceca

Terzo successo consecutivo per la Nazionale Maschile Under 20 nei Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Questa sera i ragazzi di Angiolino Frigoni hanno superato anche i padroni di casa con lo stesso punteggio, 3-0, con i quali si erano aggiudicati i primi due match giocati contro Belgio e Polonia. Porro e compagni hanno chiuso la gara con i parziali di 3-0 (25-15, 26-24, 25-23) al termine di una partita nella quale sono stati bravi a gestire qualche piccolo momento di difficoltà e hanno dimostrato una certa maturità nel sapere limitare l’offensiva dei cechi che hanno comunque giocato con orgoglio regalando poco agli azzurrini.

Frigoni ha scelto la consueta formazione con l’unica eccezione di Magalini in campo al posto di Michieletto tenuto a riposo. (Porro in palleggio, Stefani opposto, Rinaldi e Magalini schiacciatori, Crosato e Gianotti centrali con Catania libero). Vinto il primo set agevolmente dalla Nazionale tricolore, la gara è cambiata con i padroni di casa che hanno giocato palla su palla, tenendo testa ai ragazzi italiani. Nel secondo il momento più difficile per l’Italia che prima di chiudere il parziale ai vantaggi ha annullato due palle set alla Repubblica Ceca. Nel terzo set il copione non è cambiato con i cechi che prima di arrendersi sul 25-23 hanno annullato un primo match ball a Stefani e compagni, bravi da parte loro a non scomporsi mai e mostrare una certa maturità tecnico-tattica.

Domani turno di riposo prima degli ultimi due match della prima fase che vedrà l’Italia affrontare Francia e Serbia.

ITALIA-REPUBBLICA CECA: 3-0 (25-15, 26-24, 25-23)

ITALIA: Crosato 6, Porro 1, Magalini 8, Gianotti 4, Stefani 15, Rinaldi 14, Catania (L). Michieletto 2, Cianciotta. Ne: Ferrato, Schiro, Jeroncic. All: Frigoni

REP. CECA: Toman M 1, Drahonovsky,5, Balaz 3, Mikulenka 17, Vodicka 9, Spulak 6, Toman L. (L). Unzeitig 1, Ures 1, Kopecky, Ceketa, Stanek. All: Obdrzalek

Arbitri: Herbots (BEL), Rejaeyan (FRA)

Durata set: 22’, 27’, 25’

Spettatori: 200

Italia: a 4 bs 9 mv 8 et 19

Rep. Ceca: a 3 bs 15 mv 8 et 26

lL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI

29 settembre

Giorno di riposo

30 settembre

16:00 Italia- Francia a Brno

1 ottobre

17:30 Serbia – Italia a Kurim

Classifica pool I: Italia 3v 9 pt; Francia 2v 6pt; Belgio 2v 4pt; Polonia 1v 4pt; Serbia 1v 2pt; Rep. Ceca 3s 2pt.

Il format della competizione prevede che le prime due di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incrociate; le terze e le quarte concorreranno per i posti dal quinto all’ottavo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito https://www.me2020u20.cz/ e sul canale youtube Ceský Volejbal QUI

