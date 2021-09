ERICE. CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA: DI FULVIO HA VINTO GARA 1

Di Fulvio ha vinto gara 1 ad Erice

Il pilota abruzzese sulla Osella PA 30 Zytek ha preceduto Lombardi e Scola ulle PA 2000.



Ha messo la sua firma in gara 1 della 63^ Monte Erice con il tempo di 2’56″34 al volante dell’Osella PA 30 Zytek Stefano Di Fulvio, il pilota abruzzese alla sua prima volta alla gara trapanese su una vettura moderna e di classe regina.

Secondo tempo e successo definitivo in classe E2SC2000 per il potentino di Vimotorport Achille Lombardi su Osella PA 2000 Honda. Stessa bipostoper il calabrese Domenico Scola che ha compromesso la prestazione ideale per aver toccato il fondo della biposto nelle battute iniziali della gara.

Appena sotto al podio Domenico Cbeda, non soddisfatto della gara sull’Osella FA 30 Zytek per cui non ha trovato le ottimali regolazioni d’assetto.

