E’ scattato il Trofeo Cave di Cusa

La terza prova del CIREAS in Sicilia è già nel vivo. Paesaggi da sogno ed equipaggi al top

E’ scattato alle 12.01 ed è in pieno svolgimento, il Trofeo Cave di Cusa 2021, terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche CIREAS di scena tra il Trapanese e l’Agrigentino. La competizione, organizzata dall’ASD Cave di Cusa con il patrocinio dell’ACI Trapani vede al via una quarantina di equipaggi che si contenderanno oltre all’alloro del CIREAS anche quello della regolarità turistica per vetture storiche e moderne. Gli equipaggi si daranno battaglia a suon di passaggi sui tubi lungo 186 chilometri con 65 prove cronometrate e 7 controlli orari. Partenza e arrivo da Campobello di Mazara per attraversare tutta la Valle del Belice e i luoghi simbolo del terremoto del 1968.