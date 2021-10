Domenica 10 ottobre match tra Mazarese e Casteltermini.

Quinta giornata di Campionato per la S.C. Mazarese

Siamo già alla quinta giornata di Campionato per la S.C. Mazarese che per il momento ha raccolto ben 10 punti. Domenica 10 ottobre alle ore 15.30 allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo si disputerà la partita tra Mazarese e Casteltermini. In questi giorni ovviamente continua la preparazione da parte di Mister Iacono che sempre più sta cercando di preparare la squadra nel migliore dei modi riuscendo pian piano a trasmettere alla sua rosa il vero e giusto spirito del calcio fatto anche in maniera che si cresca professionalmente ma utile soprattutto alla crescita personale.

L’ingresso alla partita, come previsto della legge, sarà contingentato e l’ingresso sarà consentito solo a coloro i quali sono in possesso di Green Pass che verrà controllato all’ingresso dello Stadio.

Il biglietto verrà venduto direttamente al botteghino al costo di € 10.00.

Ovviamente consigliamo ai gentili tifosi di venire in anticipo in maniera da non creare assembramenti all’ingresso del “Nino Vaccara”.

