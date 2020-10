Domani i verdetti della 62^ Monte Erice

Impegnativa, selettiva e appassionante fin dalle manche di prova la 62^ Monte Erice, la competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani. Apertura all’insegna dell’incertezza del week end siciliano, per la prima finale di Campionato Italiano Velocità Montagna. Scatterà alle 8 di domani, domenica 25 ottobre, la prima della due salite di gara sui 5.730 metri che uniscono Valderice ad Erice Vetta, percorso caratterizzato dalla bellezza dei panorami unici, con un fondo molto insidioso in prova per via dell’umidità presente appena dopo la metà del percorso. Week end senza pubblico per la competizione siciliana trasmessa in streaming e diretta TV.

Pole position ideale per Simone Faggioli subito concreto sulla Norma M20 FC Zytek con cui il fiorentino di Best Lap ha realizzato i migliori riscontri di giornata con 3’05”48 nella prima e 2’53”73 nella seconda manche, che hanno dato al pluri campione e leader tricolore le conferme cercate. Sarà certamente duello ravvicinato con Christian Merli, il trentino di Vimotorsport che ha accorciato notevolmente il gap con la seconda salita, quando con i dati raccolti il team Blue City è intervenuto sull’Osella FA 30 Zytek LRM per adeguarla alle caratteristiche del tracciato. Decisamente aggressivo Luca Caruso, il catanese della CST Sport, che con due ottime ricognizioni ha confermato le scelte effettuate sulla Osella PA 2000 appena rivisitata.

Saranno due gare d’attacco per il giovane Francesco Conticelli che non ha osato sulla Osella FA 30 Zytek con cui il marsalese ha mancato di poco il podio nel 2019. Sergio Farris, il sardo della Speed Motor, ha mostrato anche in prova di aver ritrovato appieno il feeling con l’Osella PA 2000 del Team Dalmazia e con cui ha ambizioni di vertice. Determinato anche il 21enne siracusano Luigi Fazzino, impegnato a contenere la generosità del motore turbo dell’Osella PA 2000 soprattutto sul fondo umido. Rientro per Domenico Scola, il calabrese già tricolore ora al volante della Osella PA 21 con motore Suzuki da 1600 cc, con cui mira alla testa della Sportscar con propulsore moto, dove il leader lucano Achille Lombardi ha riservato per la gara ogni affondo sulla Osella PA 21 Jrb BMW. Per la classe 1000 però per il potentino sarà duello con il ragusano Samuele Cassibba che gioca in casa sulla “Osellina” Suzuki. Bene in evidenza nella classe 1000 delle monoposto E2SS il pilota di Mazara del Vallo Giuseppe Giametta sulla Gloria B4.

Rosario Iaquinta ha ritrovato positivamente il tracciato ericino sulla Osella PA 21 EVO Honda con cui comanda il gruppo CN e desidera chiudere il discorso nella gara di domani, ma attenzione a Rocco Aiuto ed alla lunga esperienza del pilota di casa su Osella PA 20, mentre paga ancora lo scotto dell’esordio il toscano Enrico Bragagni Capaccini, anche lui su Osella.