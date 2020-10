Confermata la classifica della 43^ Cividale – Castelmonte: Prossimo appuntamento alla Monte Erice

Seconda posizione per Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS, che ha accusato un gap di 6”69 dal leader e rimane in piena corsa tricolore.

Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC ha vinto la 43^ Cividale – Castelmonte centrando il successo in entrambe le salite con record della gara organizzata dalla Scuderia Red & White e 5° appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna. Il primato realizato da Faggioli sui 6.395 metri del tracciato friulano è di 2’55”18.

Terza posizione per Federico Liber su Gloria CP8 Suzuki, dopo il 4° posto d’un soffio in gara 1 e poi il podio della generale con il 3° ed in gara 2.

Adesso si passa alle due finali del Campionato, di cui la prima sarà in Sicilia dal 23 al 25 ottobre con la 62^ Monte Erice.