Canottaggio – A Monaco al via l’Europeo Junior. Oggi l’inizio delle gare



Prende il via oggi a Monaco l’edizione 2021 dei Campionati Europei Junior. L’evento continentale si terrà sul Feldmoching – bacino remiero che nel 1972 ospitò le regate olimpiche dei Giochi di Monaco e dove nel 2022 si disputeranno le gare di canottaggio dell’Europeo multisport – e vede la partecipazione di 27 nazioni, per un totale di oltre 500 atleti in gara. 14 i titoli europei in palio, con l’Italia presente con una delegazione di 13 equipaggi a caccia delle medaglie continentali. Oggi, prima giornata di gare con la disputa di batterie e recuperi, mentre domenica 10 ottobre giornata conclusiva, con la disputa prima delle semifinali e poi delle finali. Di seguito le barche azzurre in gara:

UOMINI

SINGOLO (Marco Prati-SC Ravenna)



DOPPIO (Marco Dri-Canoa San Giorgio, Emanuele Bergamin-SC Esperia)



QUATTRO SENZA (Pietro Gilli-CUS Ferrara, Federico Ceccarino-CN Posillipo, Victor Kushnir-SC Ravenna, Francesco Bardelli-RCC Cerea)



QUATTRO CON (Emilio Pappalettera-SC Armida, Simone Pappalepore-CUS Ferrara, Luca Vicino, Marco Vicino-CRV Italia, Andrea Pagliaro-SC Firenze-timoniere)



QUATTRO DI COPPIA (Francesco Pallozzi-CLT Terni, Marco Gandola, Matteo Belgeri-US Bellagina, Nicolò Bizzozero-SC Gavirate)



OTTO (Nicolo’ Bacci, Emanuele Meliani-SC Cavallini, Stefano Pinsone-RCC Cerea, Giorgio Maddaloni-RYCC Savoia, Giacomo Pappalardo-SC Varese, Giovanni Melegari-SS Murcarolo, Santo Zaffiro-RYCC Savoia, Luigi Fragomeno-CC Napoli, Lorenzo Fanchi-SC Varese-timoniere)



DONNE

SINGOLO (Giulia Clerici-SC Moltrasio)

DUE SENZA (Sofia Naselli, Martina Scarpello-SC Palermo)

DOPPIO (Alice Bussacchetti-SC Mincio, Edda Volponi-SC Adria 1877)

QUATTRO SENZA (Giorgia Sciattella-Tevere Remo, Emma Cuzzocrea-SC Arno, Anna Benazzo-SC Esperia, Irene Cravero-SC Esperia)

QUATTRO CON (Aurora Spirito, Caterina Monteggia, Vittoria Calabrese, Alice Codato, Martina Barili-SC Gavirate-timoniere)



QUATTRO DI COPPIA (Susanna Pedrola-SC Bissolati, Giulia Bosio-SC Esperia, Alice Gnatta-CC Lignano, Francesca Rubeo-CC Aniene)



OTTO (Chiara Benvenuti, Victoria Gallucci-SC San Miniato, Chiara Fanciulli-Tevere Remo, Elisa Marca-SC Eridanea, Emma Piersanti-Tevere Remo, Anna Riccio-SC Cerea, Giorgia Borriello-SC Cavallini, Eleonora Nichifor-SC Cerea, Benedetta De Martino-SC Cavallini-timoniere)

