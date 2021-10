Campobello. Il 24 Ottobre “Una pedalata per Vincenzo Pantaleo”

Il 24 Ottobre “Una pedalata per Vincenzo Pantaleo”

Il raduno è previsto per il 24 ottobre alle 9,00 al civico 98 di via Selinunte, a Campobello di Mazara. Lì abitava Vincenzo Pantaleo, il ciclista morto il 21 ottobre del 2020 dopo mesi di coma, essendo stato investito da un’auto mentre pedalava sulla strada provinciale per Triscina.

E dalla via Selinunte partirà la pedalata per ricordarlo, organizzata dalla sua famiglia: un giro di circa 50 chilometri che, dopo una sosta sul luogo dell’incidente, proseguirà per Tre Fontane, Torretta Granitola, e Mazara del Vallo, ritornando di nuovo a Campobello.

Parteciperanno tutti gli amici che lo conoscevano, ma anche tanti appassionati della bicicletta, che guardano ogni anno con preoccupazione e rabbia ai numeri sempre più allarmanti degli incidenti subìti dalla categoria.

