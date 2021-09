CAMPIONATO NAZIONALE C.S.A.In. MTB – VI Granfondo della Trinità. La medio fondo viene vinta dell’atleta Campobellese Commare Francesco.

L’A.S.D. Dirty Bike Castelvetrano, in data 12 settembre 2021, ha promosso ed organizzato una manifestazione ciclistica-mountain bike a carattere Nazionale, denominata “CAMPIONATO NAZIONALE C.S.A.In. MTB – VI Granfondo della Trinità, valida come IV prova del Grand Tour Sicilia MTB, aperta a tutti i ciclisti, ambo i sessi, tesserati C.S.A.In. o Enti in convenzione con la F.C.I. per l’anno 2021.

La stessa riveste interesse nazionale, atteso il suo inserimento nel calendario CONI.

L’A.S.D. Campobello Running & Bike, si classifica alla Granfondo come seconda società.

La medio fondo viene vinta dell’atleta Campobellese Commare Francesco, che disputa la sua miglior gara stagionale, portando a casa una bella vittoria nella gara di medio fondo.

