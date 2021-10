Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche: In 71 pronti alle ricognizioni della 4^ Coppa Faro

Alle 14.30 parte la prima delle due salite di prova del round conclusivo del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche

Si allineeranno 71 piloti al via delle due salite di ricognizione della 4^ Coppa faro. La prima manche scatterà alle 14.30 lungo i 3.800 che dalle porte di Pesaro portano nel cuore del Parco Naturale di San Bartolo.

La P & G Racing ha curato ogni particolare per la gara che competa la serie tricolore ACI Sport riservata alle auto che hanno scritto la storia delle salite e non solo. Un tracciato vario e completo di ogni caratteristica cara agli scalatori, con tratti tecnici che si alternano a parti guidate, intervallate da allunghi scorrevoli. Un concentrato di alte emozioni, sul quale il meteo avrà il ruolo decisivo. Naturalmente la condizione meno favorevole è quella di fondo umido e quindi particolarmente viscido.

Concordi i piloti delle auto storiche nel considerare il tracciato molto esaltante, sebbene si sviluppi su una lunghezza contenuta. Operazioni preliminari completate e tutto pronto per accendere i motori. Le prove serviranno ai piloti per definire le strategie di gara, che in molti casi ed in diverse categorie saranno decisive per le sorti del campionato Italiano Velocità Auto Storiche.

Alle 7.30 di domani, domenica 10 ottobre la SP 44 Strada panoramica San Bartolo – Pesaro sarà chiusa dalle 7.30 fino alla fine della gara. Alle 8.30 si partirà con la sfilata di auto d’epoca e di alcuni club di marca e poi la prima delle due manche della 4^ Coppa Faro.

