Campionato Italiano Velocità Montagna. Scola su Osella espugna la 63^ Monte Erice

Ricca di emozioni e colpi di scena la gara dell’Automobile Club Trapani vinta dal calabrese sulla PA 2000 Honda, che ha rimontato in gara 2 su Stefano Di Fulvio sulla versione PA 30 Zytek dell’Osella. Terzo il sempre tenace Achille Lombardi anche lui su Osella PA 2000 Honda. Gabrielli, Gaetani e Tancredi Campioni Italiani a Loffredo il Trofeo RS+Cup. Dal 24 al 26 settembre la 66^ Coppa Nissena.

Nulla di scontato fino alla fine, tranne la raffica di emozioni arrivate dai 5.730 metri di tracciato e dalla cornice naturale mozzafiato della 63^ Monte Erice, la gara organizzata dall’Automobile Club Trapani, undicesimo e penultimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna.

Ha vinto Domenico Scola su Osella PA 2000 Honda, il cosentino della Scuderia Ateneo ha bissato il suo successo personale del 2018 ed ha afferrato il primato con la convinta rimonta in gara 2 su Stefano Di Fulvio al volante dell’Osella PA 30 Zytek. Il driver e preparatore abruzzese portacolori della locale Drepanum Corse si è imposto in gara 1, al suo ritorno ad Erice su un’auto moderna. Tra i due solo 80 centesimi di secondo di differenza finale. Sul podio tutto Osella è salito anche il potentino Achille Lombardi sulla PA 2000 Honda, l’alfiere Vimotorsport ha così conquistato la Coppa di classe E2SC2000. E’ sfuggito il podio a Domenico Cubeda, il catanese sulla Osella FA 30 Zytek non ha mai trovato intesa ottimale tra le regolazioni della monoposto e le insidie del tracciato siciliano. Campione Italiano Gruppo GT è Luca Gaetani, il padovano a cui sulla Ferrari 488 sono bastati un secondo ed un terzo in gara. L’ascolano Alessandro Gabrielli su Alfa 4C Picchio Turbo, con una difficile ma proficua doppietta è Campione Italiano Gruppo E2SH. Titolo di gruppo E1 per il lucano della Tramonti Corse Carmine Tancredi sulla sempre perfetta Ford Escort Cosworth, anche lui con doppio successo in gara. Trofeo di Racing Start Plus Cup afferrato da Giovanni Loffredo su Peugeot 308 TCR di classe 1.6, il poliziotto salernitano per cui sono stati sufficienti due secondi posti di categoria.

-“Sono senza parole per via dell’emozione, ci tenevo tantissimo – ha esclamato Scola al traguardo – grazie alla mia famiglia, al team che fatto un gran lavoro e alla scuderia Ateneo. Ci tenevo a vincerla, perché l’avevo promesso a mia figlia e le promesse si mantengono. Sono stato nervoso in gara 1 per via di una toccata con un sasso sotto la macchina. Abbiamo solo controllato la vettura, ma non modificato le regolazioni perché avevamo fiducia in esse. Così nella seconda salita ho guidato in modo preciso e il risultato ci ha premiato. Tengo a ringraziare i miei avversari che mi hanno dato un impulso in più per dare il massimo”-.

-“Ottimo risultato considerato che dopo Sarnano è la seconda gara di CIVM per me su questa macchina in fase di sviluppo – Ha spiegato Di Fulvio – sono tornato ad Erice dove ero stato solo con le auto storiche, il tracciato è sempre ricco di fascino ma anche di difficoltà. Siamo soddisfatti e condivido l’ottimo piazzamento con il team che ha lavorato intensamente anche dopo le prove”-.

-“Si è concretizzato un risultato voluto e inseguito con impegno e determinazione, non solo da parte mia ma dell’intera squadra – ha affermato Lombardi – la stagione è stata difficile, ma ci abbiamo creduto sempre. Oggi la gara è stata molto impegnativa, sebbene dall’indiscusso fascino. Dopo questa soddisfazione pensiamo già al futuro, insieme a mio padre che è sempre al mio fianco”-.