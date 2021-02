[Campionato Italiano Velocità Montagna] Diretta video per le gare del tricolore Montagna 2021

REDAZIONE, 05 FEB – Una importante novità sulla promozione ACI Sport per il Campionato Italiano Velocità Montagna 2021. Tutte e 12 le gare del tricolore avranno la produzione TV con la diretta streaming e le fasi clou su canale televisivo.

Lo ha annunciato a tutti gli organizzatori del CIVM il Direttore Generale ACI Sport Marco Rogano, durante la Riunione della Commissione Salita presieduta da Alessandro Battaglia.

La decisione del promotore è maturata grazie agli ottimi riscontri di partecipanti e di pubblico, che la velocità montagna continua ad avere ed ha mantenuto anche in un anno difficile come il 2020.

-“Abbiamo lavorato per definire una produzione di livello adeguato ad un Campionato Italiano -ha sottolineato Marco Rogano – aumentare la visibilità per i protagonisti e per i luoghi che ospitano le competizioni è quanto la salita merita assolutamente. Certamente la produzione televisiva è uno strumento al servizio degli organizzatori e dei loro partner”-.