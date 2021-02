Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche – Trofeo Cave di Cusa iscrizioni a pieno regime

Quando mancano poco più di venti giorni alla terza prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, la patria della regolarià ovvero Campobello di Mazara in Sicilia è già in pieno fermento per l’organizzazione del Trofeo Cave di Cusa.

L’atteso evento valido oltre che per il CIREAS anche come gara di regolarità per vetture – Moderne e Regolarità Turistica, si svolgerà nelle giornate di 19-20-21 marzo 2021. Con le iscrizioni già aperte e con numeri importanti, sale l’attesa per un weekend che gli appassionati hanno già cerchiato di rosso sul calendario non solo per i preziosi punti sul piatto del Tricolore della specialità ma anche per godere del fascino del territorio. Oltre al gusto della competizione sui pressostati della classica, la manifestazione organizzata dall’ASD Cave di Cusa, offrirà a tutti i partecipanti le bellezze di un percorso che attraverserà tante locations e diversi comuni del territorio trapanese ed agrigentino. Il connubio tra belle auto, ospitalità di prim’ordine e paesaggi straordinari sarà la combinazione perfetta per un weekend da ricordare sebbene nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Mentre è in attesa di approvazione il regolamento particolare di gara, possiamo confermare una serie di numeri: 65 prove cronometrate, 186 chilometri di percorso, 7 controlli orari e 2 trofei aggiuntivi facoltativi ovvero il “Defender Cup” e “A 29 Store” di cui gli organizzatori daranno notizia nei prossimi giorni.

Tutte le informazioni sono come sempre sul sito di www.acisport.it