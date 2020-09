[Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche] Annullata la Coppa d’Era

Il campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas perde uno degli appuntamenti più prestigiosi del 2020. Gli organizzatori della Coppa d’Era, gara in calendario quale settimo appuntamento stagionale, hanno ufficializzato la volontà di non poter svolgere la manifestazione per ritardi burocratici degli Enti locali coinvolti per lo svolgimento della manifestazione che sarebbe stata in programma il 30 e il 31 ottobre.

“Dopo circa due mesi dalla richiesta di autorizzazione – spiegano gli organizzatori – la Prefettura di Pisa non ha dato nessuna risposta. Siamo rimasti in attesa di una risposta fino al 22 settembre dopodiché il 23 settembre, non avendo più i tempi necessari per completare l’organizzazione, con grande dispiacere, abbiamo deciso l’annullamento di COPPA d’ERA 2020”.

Poche parole con le quali gli organizzatori comunicano l’annullamento della gara 2020. Il calendario del campionato che ha già visto una rimodulazione dovuta all’emergenza pandemica in corso, si riduce a 7 appuntamenti in totale con l’ultima gara il 21 e 22 Novembre per la Coppa Città della Pace.