Campionato Italiano Rally Terra

Si avvicina la Liburna Terra, gran finale Tricolore

Siamo ormai prossimi alla 12ma Liburna Terra – 1a Liburna Cross Country, in programma venerdì 5 e sabato 6 novembre

L’apertura delle iscrizioni, 6 ottobre, segna l’inizio della parte culminante e decisamente molto attesa per l’ottavo e conclusivo atto di questo affascinante Campionato Italiano Rally Sparco 2021 e di tutti gli altri Campionati e Trofei: Campionato Italiano Rally Assoluto coeff. 1,5, Campionato Italiano Terra, Campionato Italiano Junior, Campionato Italiano Due Ruote Motrici, Campionato Italiano Costruttori, Campionato Italiano R1 coeff. 1,5.

Una competizione che sarà sempre all’altezza delle tradizioni della Scuderia Livorno Rally e della Valdelsa Corse con la loro dedizione, la grande passione e competenza che riporterà in terra toscana il meglio del motosport sui fondi sterrati, rinnovando così le memorie e le gesta che ha vissuto nelle epiche sfide mondiali.

La Federazione ACI Sport, con il suo intenso e capillare lavoro di supporto e divulgazione, quest’anno come non mai, è stata artefice di una promozione mediatica impressionante, consentendo un ritorno di immagine straordinario per questa disciplina ma anche e soprattutto per il territorio, legando la passione alle bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche che rappresentano il palcoscenico dove si svolgono le gare di campionato.

Pubblicato il percorso di questa 12ma Liburna Terra, con 9 Prove Speciali per una lunghezza totale di 76,880 km su un percorso globale di 497,010 km. La gara prenderà il via da Peccioli venerdì 5 novembre 2021 alle 14.00 con la Super Prova Speciale “Tenuta di Canneto” di Km 2,360 con transito a Volterra nella magnifica Piazza Dei Priori intorno alle 17.30 e Riordino notturno. Partenza della Sezione 2 dal Riordinamento di Volterra, in Loc. Docciola alle ore 06.00, direzione Parco Assistenza a Peccioli e un primo giro di 3 prove speciali Riparbella Km 9,210, Serraspina Km 5,620 e la mitica Ulignano Km 13.080. Riordinamento, Parco Assistenza a Peccioli e ripetizione delle tre P.S. di nuovo Riordinamento, questa volta a Volterra nella Zona Artigianale di San Quirico e le due ultime P.S. Serraspina e Ulignano. Arrivo a Volterra in Piazza dei Priori alle ore 16.30.

Per le vetture del Cross Country, invece l’arrivo è previsto alle ore 15.30, in quanto le Prove Speciali in programma per le vetture Side by Side sono 8.

Gara quindi selettiva, vedrà i concorrenti impegnati sui mitici sterrati della provincia di Pisa che hanno fatto la storia mondiale del rallismo e concluderà il Campionato Italiano Rally Sparco 2021 e tutti gli altri Campionati collegati.

